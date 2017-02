Norvège: Lagerbäck nouveau sélectionneur

Le Suédois Lars Lagerbäck, qui a mené l'Islande en quart de finale de l'Euro 2016, a été présenté comme le nouveau patron d'une sélection nationale norvégienne en difficulté actuellement. Après 3 défaites et 1 victoire (contre Saint-Marin), la Norvège est avant-dernière du groupe C des qualifications de la Coupe du monde 2018.



Sélectionneur de la Suède (2000-2009), du Nigeria (2010) et de l'Islande (2011-2016), le Suédois de 68 ans s'est engagé pour 3 ans. Il succède à Per-Mathias Högmo, démissionnaire en novembre. Sa désignation met fin à une quête de plus de deux mois, la fédération norvégienne ayant essuyé les refus de l'ex-joueur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer et de l'entraîneur à succès du FC Copenhague Staale Solbakken.