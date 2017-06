Les Bleus veulent faire un grand pas vers la Russie

L'Equipe de France se déplace en Suède ce soir à 20h45 pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. Un match qui s'annonce compliqué mais qui pourrait permettre aux Bleus d'avoir un pied et demi en Russie.

C'est une rencontre capitale pour la qualification à la Coupe du monde 2018 ce soir qui attend les Bleus face à la Suède. Les hommes de Didier Deschamps sont en forme dans cette poule et n'ont pour le moment pas connu de défaite. Ils sont actuellement en tête de leur groupe de qualification avec 13 points pris sur 15 possibles.



Un bilan de très haut niveau et un nouveau succès ce soir contre le deuxième de la Poule A pourrait permettre aux Bleus d'envisager les derniers matchs sereinement. Au match aller, nos Bleus ont réussi un match solide avec une victoire sur le score de deux buts à 1. Au classement, les tricolores possèdent 3 points d'avance sur les Scandinaves qui eux non plus n'ont pas perdu beaucoup de points en route.



Malgré tout ce match sera particulier, car même si les Français partent favoris ils ont rarement réussi dans l'histoire face à cette formation. S'il y a bien un chat noir en match officiel pour les Bleus, il se nomme la Suède. A chaque fois que les Suédois et l'Equipe de France se sont retrouvés dans la même Poule, la France n'est jamais allée bien loin dans la suite de la compétition.



Ce soir ce match aura lieu dans la magnifique Friends Arena, stade où s'est déroulée la dernière finale de l'Europa League.





Quelle équipe pour les Bleus ?



L'Equipe que Didier Deschamps va mettre en place sera quoi qu'il arrive la plus compétitive. Le coach français n'a pas l'habitude de faire tourner ou d'aligner des joueurs qui ne sont pas à 100% durant ces matchs de qualification. Sauf surprise, il devrait donc compter sur sa défense Sidibé - Koscielny - Varane - Mendy pour cette rencontre.



Au milieu Pogba, Matuidi ou Sissoko devraient également être titulaire. L'armada offensive quant à elle devrait voir Griezmann - Giroud et Payet. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé les petites pépites des Bleus seront certainement sur le banc et pourront rentrer en cas de résultat compliqué.



La France joue là son 6e match. Après celui-ci, il ne restera que 4 rencontres et un bon résultat ce soir pourrait certes envoyer les bleus quasiment au mondial mais surtout venir relancer ce groupe A.



Dans le même temps une victoire des Pays-Bas contre le Luxembourg et une victoire de la Bulgarie face au Bélarus combinée à une défaite Suédoise pourrait placer les hommes de Janne Anderson en danger, car ils pourraient se retrouver 4e de la poule. Faux pas également interdit pour les coéquipiers de la nouvelle star suédoise Emil Forsberg.