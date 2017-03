Le Portugal facile, la Belgique en échec

En marge de la victoire 3-1 de la France au Luxembourg, plusieurs autres rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 étaient au programme, ce samedi. Dans le groupe B, le Portugal s'est imposé face à la Hongrie (3-0) grâce à André Silva et Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé. Mais la Suisse a signé une cinquième victoire de rang aux dépens de la Lettonie (1-0) et conserve trois points d'avance. Pas de vainqueur entre Andorre et les Îles Féroé (0-0). Dans le groupe H, la Belgique a été tenue en échec par la Grèce (1-1). Les Diables Rouges ont égalisé sur le fil par Romelu Lukaku et gardent les commandes. La Bosnie-Herzégovine n'a fait qu'une bouchée de Gibraltar (5-0). Chypre et l'Estonie se sont neutralisés (0-0).