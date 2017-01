Le Kremlin servira de décor au tirage au sort

S'il fallait un exemple de plus pour démontrer l'importance de l'organisation de la Coupe du monde 2018 pour la Russie, le pays organisateur en apporte une nouvelle preuve. Le tirage au sort du Mondial 2018 (14 juin-15 juillet) sera organisé au Kremlin le 1er décembre. Cette salle "prestigieuse a une capacité de 6.000 spectateurs et a accueilli par le passé des concerts d'artistes internationaux ainsi que des ballets et des opéras", souligne la FIFA.