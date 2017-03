Le Brésil qualifié

En battant le Paraguay (3-0) et suite à la défaite de l'Uruguay face au Pérou (2-1), le Brésil est assuré de participer à la Coupe du monde 2018 en Russie. L'Argentine peut trembler.

En enchaînant une huitième victoire consécutive dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2018 en Russie, le Brésil est assuré d'être du voyage. Face au Paraguay, la Seleçao a mis du temps pour trouver la solution. Philippe Coutinho a libéré son équipe à la 34e minute. Le milieu de Liverpool a trompé d'une frappe enroulée de 20 mètres Anthony Silva. Discret jusque là, Neymar a trouvé plus d'espaces au retour des vestiaires. Fauché par Rodrigo Paras dans la surface de réparation (53e), il a vu son penalty détourné par le gardien paraguayen. Mais l'attaquant du FC Barcelone s'est démené pour tromper, au terme d'un exploit personnel, Silva (64e), pour son 52e but en 77 sélections ! Le défenseur du Real Madrid Marcelo a donné encore plus d'éclat à la démonstration brésilienne (85e).



L'Argentine pas rassurée



Battue 2-0 en Bolivie en l'absence de Lionel Messi suspendu, l'Argentine n'est pas aujourd'hui qualifiée directement pour le Mondial. L'Argentine n'occupe que la cinquième place du classement de ce tour préliminaire derrière le Brésil, la Colombie, l'Uruguay et le Chili. A l'issue de ce mini-championnat, l'équipe classée cinquième devra disputer un barrage contre une équipe asiatique pour valider son ticket pour la Russie. Et cette cinquième place est encore loin d'être acquise pour l'Argentine malgré les défaites de l'Equateur à domicile face à la Colombie (0-2) et du Paraguay au Brésil (0-3).