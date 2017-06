La France se saborde

A défaut de ne pas gagner le match, l'équipe de France devait rapporter le point du match nul de Suède. Mais une bévue du capitaine Hugo Lloris dans les derniers instants du match relance la course pour la qualification pour la Coupe du monde 2018. La Suède s'impose 2 buts à 1.

En manque de fraîcheur, l'équipe de France n'a pas réussi à faire la différence face à la Suède. Une équipe solide, mais un rien banale. Olivier Giroud avait idéalement lancé les Bleus en ouvrant le score avec un superbe but (37e). Son 27e en Bleu (comme Karim Benzema). Mais l'avantage ne sera que de courte durée. La Suède va égaliser avant de douter. A peine cinq minutes. Le temps pour Durmaz de fusiller Lloris (43e). Le tournant du match aura lieu à la dernière seconde de jeu lorsque Hugo Lloris manque totalement sa relance plein axe. Avec une réussite maximale, Toivonen reprend sans se poser de question le ballon du milieu de terrain qu'il expédie dans le but vide ! La Suède, qui n'en demandait pas tant, s'impose 2-1 devant son public.



Cette défaite inattendue relance complètement la course à la qualification pour la Coupe du monde 2018. Avec 13 points, la Suède prend la tête du groupe à égalité de point avec la France. Les Pays-Bas sont dans la course avec 10 points, un de plus que la Bulgarie.