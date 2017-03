L'Argentine s'impose sur un penalty de Messi

Hier soir, l'Argentine recevait le Chili, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Elle s'est imposée par la plus petite des marges. Lionel Messi a inscrit le seul but de la rencontre sur un penalty contesté (16e). Cette victoire a le mérite de replacer l'Albiceleste, laquelle était en difficulté. Quant au Chili, il pointe désormais à la sixième place non qualificative pour la compétition.