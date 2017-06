L'Angleterre tenue en échec, l'Allemagne facile

L'Angleterre s'est contentée du partage des points en Ecosse (2-2), samedi, à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Après l'ouverture du score d'Alex Oxlade-Chamberlain (70e), Leigh Griffiths (87e, 90e) a signé un doublé, mais Harry Kane a sauvé les siens (93e). En tête du groupe H, les Three Lions de Gareth Southgate n'ont plus que trois points d'avance sur la Slovénie, tombeuse de Malte (2-0).



Dans le groupe E, le Danemark gagne au Kazakhstan (3-1). Dans le groupe C, celui de l'Allemagne, l'Irlande du Nord est venue à bout de l'Azerbaïdjan (1-0).



L'Allemagne a été sans pitié pour San Marin (7-0). Draxler, Wagner (triplé), Younes, Mustafi et Brandt ont marqué pour la Mannschaft, qui reste en tête du groupe C. Dans le groupe E, la Pologne a battu la Roumanie (3-1) grâce à un triplé de Lewandowski. Enfin, dans le groupe F, la Slovaquie revient à deux longueurs de l'Angleterre grâce à son succès en Lituanie (2-1).