Coupe du monde 2018: Où en est-on dans la zone Europe ?

Ce soir, c’est reparti pour les éliminatoires de la Coupe du monde en Russie 2018. Au niveau de la zone Europe, près de 54 pays sont répartis dans 9 groupes. Chaque poule compte 6 équipes. A moins de 48 heures du match des Bleus, Sport.fr vous fait un petit point sur les matchs à venir de la 5ème journée. Rappelons que les premiers de chaque groupe sont qualifiés et les huit meilleurs deuxièmes se rencontreront dans un match aller-retour de barrage.





Groupe A : dans ce groupe on retrouve deux favoris qui sont donc la France et les Pays-Bas. Ensuite une équipe de Suède sans Ibra ainsi que la Bulgarie, le Bélarus et le Luxembourg.



Programme des matchs (25/03) :

Luxembourg - France

Suède - Bélarus

Bulgarie - Pays-Bas







Groupe B : dans ce groupe, on retrouve la Suisse qui domine, ainsi que le Portugal ou encore la Hongrie. Pour le reste les autres équipes sont clairement en dessous avec les Îles Féroé, la Lettonie et Andorre.



Programme des matchs (25/03) :

Portugal - Hongrie

Andorre - Îles Féroé

Suisse - Lettonie







Groupe C : dans ce groupe on compte un très gros favori, il s'agit de l'équipe d'Allemagne qui domine de la tête et des épaules. Pour le reste on retrouve la Norvège et son avant-centre Joshua King ainsi que l'Irlande du Nord et Will Grigg. Autres équipes l'Azerbaïdjan, la République-chèque et le petit poucet Saint-Marin.



Programme des matchs (26/03) :

Azerbaïdjan - Allemagne

Irlande du Nord - Norvège

Saint-Marin - République-tchèque







Groupe D : dans ce groupe, on retrouve l'Irlande, la Serbie, le Pays de Galles de Gareth Bale, l'Autriche qui déçoit toujours, la Géorgie et la Moldavie.



Programme des matchs (24/03) :

Géorgie - Serbie

Autriche - Moldavie

Irlande - Pays de Galles







Groupe E : ce groupe est assez homogène hormis le favori Polonais, les autres équipes se valent car on y retrouve le Monténégro, le Danemark, la Roumanie, l'Arménie avec sa star de Manchester United Mkhitaryan et le Kazakhstan.



Programme des matchs (26/03) :

Monténégro - Pologne

Roumanie - Danemark

Arménie - Kazakhstan







Groupe F : dans ce groupe on retrouve la sélection aux Trois lions, l'Angleterre qui part nettement favori devant la Slovénie du gardien Oblak et bien sur la Slovaquie du milieu Napolitain, Marek Hamsik. Parmi les autres formations on compte Malte, l'Ecosse et la Lituanie.



Programme des matchs (26/03) :

Malte - Slovaquie

Angleterre - Lituanie

Ecosse - Slovénie







Groupe G : ce groupe est dominé par deux équipes qui font partie du gratin en Europe. Pour commencer on retrouve l'Espagne et l'Italie avec son gardien Gigi Buffon qui honorera son 1000ème match en carrière ce soir contre l'Albanie. Pour le reste Israël, la Macédoine et le Liechtenstein.



Programme des matchs (24/03) :

Espagne - Israël

Italie - Albanie

Liechtenstein - Macédoine







Groupe H : cette avant-dernière poule est composé d'un potentiel favori pour la Coupe du monde 2018 en l'occurrence la Belgique. Outre les Diables rouges, on retrouve la Grèce, la Bosnie avec Dzeko et Pjanic, Chypre, l'Estonie ainsi que Gibraltar.



Programme des matchs (25/03) :

Belgique - Grèce

Bosnie - Gibraltar

Chypre - Estonie







Groupe I : c'est indéniablement le groupe de la mort ou du moins le plus serré, car dans cette poule il y a la Croatie de Mandzukic, Perisic, Modric. L'Ukraine de Konoplyanka et Yarmolenko. La Turquie du Catalan Arda Turan, l'Islande révélation de L'Euro et puis la Finlande et le Kosovo.



Programme des matchs (24/03) :

Kosovo - Islande

Croatie - Ukraine

Turquie - Finlande







Greg Zerbone