Russie - Portugal en direct

Ronaldo et ses coéquipiers se présentent face au pays organisateur pour le deuxième match dans cette compétition. L'Otkrytie Arena affichera complet pour le premier gros match de la Coupe des Confédérations.





C'est la première affiche alléchante de cette compétition, la Russie va vouloir montrer qu'il faudra compter sur cette équipe dans cette Coupe des Confédérations à domicile. Dans l'enceinte de la "Sbornaïa", l'Otkrytie Arena sera remplie pour soutenir l'équipe nationale.



En face, après le match nul contre le Mexique (2-2), avant la compétition l'entraîneur Fernando Santos avait promis de faire tourner pendant ce match face à la Russie. Mais le prochain match sera très important pour la suite et la probable qualification en demi-finale. "Vous ne pouvez pas commencer trois match avec la même équipe, spécialement avec une saison très longue. On le savait et on est prêt", a indiqué Fernando Santos en conférence de presse. Reste à savoir si CR7 sera à son niveau alors qu'il est au coeur de l'actualité mercato.



Les 3 infos d'avant-match

- La Russie pointe en tête du Groupe A après ses débuts victorieux sur la Nouvelle-Zélande

- Fernando Santos a laissé entendre qu'il ferait tourner

- L'arbitre sera l'Italien Gianluca Rocchi



Compositions d'équipes probables

Russie : Igor Akinfeev ; Igor Smolnikov, Georgy Dzhikiya, Viktor Vasin, Fedor Kudryashov, Yury Zhirkov ; Denis Glushakov, Aleksandr Erokhin, Aleksandr Golovin ; Dmitry Poloz, Fedor Smolov.



Portugal : Rui Patricio ; Raphael Guerrero, Bruno Alves, Jose Fonte, Nelson Semedo ; André Gomes, Gelson Martins, William Carvalho, Joao Moutinho, André Silva, Ronaldo.