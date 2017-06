Ronaldo fait gagner le Portugal

Le Portugal s'est imposé face à la Russie (1-0), pays-organisateur de la Coupe des Confédérations, sur un but de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Les champions d'Europe prennent la tête du groupe A.





Le papier d'avant-match

C'est la première affiche alléchante de cette compétition, la Russie va vouloir montrer qu'il faudra compter sur cette équipe dans cette Coupe des Confédérations à domicile. Dans l'enceinte de la "Sbornaïa", l'Otkrytie Arena sera remplie pour soutenir l'équipe nationale.



En face, après le match nul contre le Mexique (2-2), avant la compétition l'entraîneur Fernando Santos avait promis de faire tourner pendant ce match face à la Russie. Mais le prochain match sera très important pour la suite et la probable qualification en demi-finale. "Vous ne pouvez pas commencer trois match avec la même équipe, spécialement avec une saison très longue. On le savait et on est prêt", a indiqué Fernando Santos en conférence de presse. Reste à savoir si CR7 sera à son niveau alors qu'il est au coeur de l'actualité mercato.



Les 3 infos d'avant-match

- La Russie pointe en tête du Groupe A après ses débuts victorieux sur la Nouvelle-Zélande

- Fernando Santos a laissé entendre qu'il ferait tourner

- L'arbitre sera l'Italien Gianluca Rocchi



Compositions d'équipes probables

Russie : Igor Akinfeev ; Igor Smolnikov, Georgy Dzhikiya, Viktor Vasin, Fedor Kudryashov, Yury Zhirkov ; Denis Glushakov, Aleksandr Erokhin, Aleksandr Golovin ; Dmitry Poloz, Fedor Smolov.



Portugal : Rui Patricio ; Raphael Guerrero, Bruno Alves, Jose Fonte, Nelson Semedo ; André Gomes, Gelson Martins, William Carvalho, Joao Moutinho, André Silva, Ronaldo.