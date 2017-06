Le Mexique vient à bout de la Nouvelle-Zélande

Mené à la pause, le Mexique a fini par dominer la Nouvelle-Zélande (2-1) dans le cadre de la Coupe des Confédérations. Dans le groupe A, les Mexicains devancent le Portugal et la Russie avant la dernière journée. La Nouvelle-Zélande est éliminée.





Le papier d'avant-match

Une victoire et la qualification pour le dernier carré pourrait se rapprocher pour le Mexique. Les coéquipiers de Guillermo Ochoa ont arraché le nul 2-2 dans les dernières secondes lors de la première rencontre disputée contre le Portugal.



Côté Néo-Zélandais pas de surprise avec une désillusion face au pays organisateur, à savoir la Russie. Jamais les joueurs du continent Océanien n'ont trouvé la solution et ont donc concédé une défaite logique. Ce soir il ne faudra pas réitérer la même performance car une défaite viendrait éliminer de a compétition la Nouvelle-Zélande.



En plus de cela, les All Whites ont disputé 10 matchs de Coupe des confédérations dans leur histoire et le bilan est tout simplement catastrophique avec 0 victoire. Cela fait 5 matchs qu'ils n'ont pas trouvé le chemin des filets soit plus de 500 minutes. On voit mal comment le Mexique pourrait donc ne pas aller chercher la victoire au Fisht Olympic Stadium de Sotchi à 20h. Dernier point Rafael Marquez devrait devenir le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe des confédérations avec 38 ans et 4 mois au compteur.



compos probables

Mexique : Alfredo Talavera ; Diego Reyes, Nestor Araujo, Oswaldo Alanis, Luis Reyes ; Marco Fabian, Rafael Marquez, ​Gio Dos Santos ; Javier Aquino, Javier Hernandez, Hirving Lozano.



Nouvelle-Zélande : Stefan Marinovic ; Tom Doyle, Tommy Smith, Andrew Durante, Themi Tzimopoulos, Michael Boxall ; Ryan Thomas, Bill Tuiloma, Michael McGlinchey ; Chris Wood, Marco Rojas.



PHOTOS I Check out the best shots; #AllWhites official training at Fisht Olympic Stadium in Sochi https://t.co/ulduZym2ls #ConfedCup #MEXNZL pic.twitter.com/aGO50WNe4A — New Zealand Football (@NZ_Football) 20 juin 2017