Le Chili fait la différence en fin de match

Le Chili bat le Cameroun (2-0) pour son premier match en Coupe des Confédérations.

Tout semblait sourire au Cameroun face au Chili. Le poteau l'a sauvé (2e) puis l'arbitrage vidéo, pour un hors-jeu (45e+3), plus son gardien Fabrice Ondoa, décisif à plusieurs reprises (4e, 27e). Mais le double tenant de la Copa America a trouvé la solution en fin de match grâce à Arturo Vidal (81e) et Eduardo Vargas (90e+4), validé par l'assistance vidéo.



Après le match nul entre le Portugal et le Mexique (2-2), c'est le deuxième match de la journée où la nouvelle technologie, testée pour la première fois en Coupe des Confédérations, est utilisée à deux reprises.