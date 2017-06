La Mannschaft bat l'Australie

Les Allemands se sont imposés 3-2 face à l'Australie, ce lundi, dans le cadre de la Coupe des confédérations. Stindl (5e), Draxler (44e, sp) et Goretzka (48e) ont inscrit les buts allemands, tandis que Rogic (41e) et Juric (56e) ont réduit la marque.







C'est un match très déséquilibré sur le papier entre l'Allemagne et l'Australie. Même si cette dernière est championne d'Asie, les Allemands partent quand même avec une large avance sur leur adversaire du soir. C'est à Sotchi, dans la ville olympique que se déroulera ce match qui peut permettre à Draxler de montrer qu'il est capable de manager une équipe pendant une compétition, un message qu'il enverra aussi aux autres cadres de l'équipe qui sont restés à la maison.



Après son séjour polémique à Ibiza avec sa petite amie qui n'était pas celle de d'habitude, le joueur du PSG va devoir oublier les problèmes pour se concentrer sur la compétition. Après une deuxième partie de saison très irrégulière avec le PSG, Julian Draxler veut aller au bout de cette compétition, lui le capitaine de l'équipe d'Allemagne, même si cela va empiéter sur ses vacances.



Alors que Neuer, Hummels, Boateng, Kroos, Ozil seront absents, la plus grande responsabilité pour hisser l'équipe en finale reposera sur l'épaule de Draxler après que Joachim Löw, le sélectionneur, ait confié le brassard de capitaine à l'ailier gauche du PSG. "Hériter du brassard me rend fier, a expliqué l'ancien milieu de Schalke 04. C'est une responsabilité nouvelle mais importante. A moi de saisir cette chance. Les vacances sont encore loin et nous prenons très au sérieux cette Coupe des Confédérations," a indiqué le joueur aux 30 sélections avec l'Allemagne. L'objectif est simple remporter la compétition, si c'est le cas, cela veut dire que Draxler jouera en Russie jusqu'au 3 juillet, veille de reprise du PSG au camp des Loges.