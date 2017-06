L'Allemagne et le Chili dans le dernier carré

L'Allemagne et le Chili sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations dont les affiches seront Allemagne-Mexique et Chili-Portugal. Pour le compte de la troisième journée, l'Allemagne s'est imposée contre le Cameroun (3-1), tandis que le Chili a concédé un nul contre l'Australie (1-1). Demirbay (48e) et Werner (66e et 81e). ont inscrit les buts allemands, tandis qu'Aboubakar a réduit la marque (81e). Mamouka a quant à lui été expulsé, suite à un attentat sur Can (64e). Dans l'autre match, l'Australie a ouvert la marque par Troisi (42e), tandis que Rodriguez a égalisé pour les Chiliens (68e).