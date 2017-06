L'Allemagne en finale sans trembler

Après un doublé de Goretzka notamment, l'Allemagne domine le Mexique (4-1) en demi-finale de la Coupe des Confédérations. En finale, les Allemands rencontreront le Chili.

Après un départ canon et un doublé de Goretzka (6e et 8e), les Allemands ont pu laisser le Mexique. Pour revenir au score, le Mexique a pris des risques et a été puni par l'Allemagne. Werner (59e) et Younes (90+1) ont salé l'addition. Si le résultat final est sans appel (4-1), il ne reflète pas totalement l'écart entre les deux équipes.



En finale, l'Allemagne retrouvera le Chili après un match nul en phase de groupes? La Roja a été la seule équipe capable d'accrocher l'Allemagne jusqu'ici.



Le Chili, l'invité surprise