Coupe des Confédérations, c'est parti !

Le Portugal débute sa Coupe des confédérations ce dimanche à 17h avec une rencontre très alléchante face au Mexique. Les deux équipes nourrissent de grandes ambitions dans ce tournoi de prestige. L'autre match aura lieu à 20h entre le champion d'Amérique du Sud et le champion d'Afrique.

La Russie organise la Coupe des confédérations 2017, l'occasion de découvrir les équipes qui se présenteront sur le territoire Russe dans quelques mois. Dimanche ce sont deux matchs de haut niveau qui se profilent avec l'équipe du Portugal qui rencontre le Mexique et le Cameroun face au Chili.



Pour la rencontre du champion d'Europe les hommes de Fernando Santos partiront favoris face à une formation mexicaine qui malgré tout a toujours effectué de bons matchs et de belles prestations en compétition officielles. Cristiano Ronaldo sera le joueur à suivre sur ce match et la défense adverse devra montrer toute sa détermination et son caractère pour le stopper. C'est une équipe du Portugal en confiance qui se présentera à Kazan.



En effet depuis l'Euro ils ont enchaîné les bons résultats avec des victoires contre la Lettonie, Chypre, les Îles Féroé, Andorre et la Hongrie. Sur 5 matchs, 22 buts marqués pour seulement un seul d'encaissé. Une formation lusitanienne en pleine confiance et prêt a tout pour glaner une nouvelle Coupe. En face, se dresse le Mexique qui reste lui aussi sur une belle série de victoires. Sur les 13 derniers matchs, les coéquipiers de Chicharito ont un bilan plus que positif avec 9 victoires, 3 nuls et seulement une défaite face à la Croatie en amical.



Les joueurs de Juan Carlos Osorio se présentent face au Portugal avec le plein de confiance et possèdent une équipe très homogène mélangeant jeunesse et expérience. A 4 journées de la fin, ils sont premiers de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde avec 3 points d'avance sur le Costa Rica.





Cameroun-Chili: un choc de champion



Le deuxième match se dispute à 20 h entre le Chili et le Cameroun. Une rencontre entre le champion d'Afrique et celui d'Amérique du Sud. Le Chili part favori avec son effectif et son expérience dans les grandes compétitions. Côté Camerounais cette rencontre pourrait être considérée comme un bonus et une belle opportunité pour préparer le mondial.



L'objectif sera également de faire aussi bien qu'en 2003 où les lions indomptables avaient atteint la finale face à l'Equipe de France. Cette année le plateau est très relevé avec le Chili, le Portugal ou encore l'Allemagne. Justement le Chili nourrit de grandes ambitions dans ce tournoi avec une victoire finale. Emmenés par Alexis Sanchez et Arturo Vidal les Sud-américains partent largement favoris face au champion d'Afrique.



Ce dernier reste sur une défaite face à la Colombie en amical la semaine dernière. Le but sera donc d'entrer dans cette Coupe des confédérations avec une victoire car lors du deuxième match les coéquipiers de Claudio Bravo retrouveront l'Allemagne pour ce qui s'annonce le très gros choc de la compétition. Ce Cameroun-Chili se déroulera dans le Spartak Stadium.



Greg Zerbone