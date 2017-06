Cameroun-Australie, malheur au vaincu

Suite de la coupe des confédérations ce soir à 17h avec le match opposant le Cameroun à l'Australie à Saint-Pétersbourg. Avec une défaite chacun lors du premier match, le vainqueur pourra encore espérer pour une qualification alors que le perdant devra rentrer à la maison.

Auteur d'un bon match il y a deux jours malgré une défaite, Camerounais et Australiens se retrouvent ce soir pour glaner une victoire précieuse et croire à une éventuelle qualification. Le champion d'Afrique reste sur une défaite face au Chili 2-0.



Pour le champion d'Asie, désillusion 3-2 face à l'Allemagne en ayant pourtant réalisé un match intéressant. Du coup les deux équipes sont dos au mur et n'ont plus le choix. Cette rencontre sera particulière car elle représente la première de l'histoire entre les deux nations. Les joueurs de Ange Postecoglou ne modifieront pas leur schéma de jeu avec beaucoup d'envie et une énergie débordante.



Le point noir à éviter sera le fait de prendre des buts rapidement comme cela fut le cas face aux Allemands. L'Australie reste sur quatre défaites consécutives en Coupe des Confédérations. Entré en toute fin de match contre l'Allemagne, l'Australien Tim Cahill pourrait encore apporter l'expérience de ses 98 sélections et 48 buts en cours de match face aux Lions indomptables.



S'il venait à marquer, il deviendrait, à 37 ans et 198 jours, le deuxième buteur le plus âgé de l'histoire du tournoi, derrière l'Allemand Lothar Matthäus. Rappelons que les deux équipes joueront leur troisième rencontre respectivement face à l'Allemagne et au Chili. Cameroun-Allemagne et Chili-Australie.



Compos probables

Cameroun : Fabrice Ondoa ; Ernest Mabouka, Adolphe Teikeu, Michael Ngadeu Ngadjui, Collins Fai ; Sébastien Siani, Arnaud Djoum, André-Frank Zambo Anguissa ; Christian Bassogog, Vincent Aboubakar, Benjamin Moukandjo



Australie : Mat Ryan; Bailey Wright, Milos Degenek, Trent Sainsbury; Mark Milligan, Aaron Mooy, Aziz Behich, Jackson Irvine, Tom Rogic, Mathew Leckie; Tomi Juric.



Greg Zerbone