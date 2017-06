Allemagne-Mexique en direct

Deuxième demi-finale de la Coupe des confédérations jeudi à 20h. L'Allemagne retrouve le Mexique pour une place en finale face au Chili, vainqueur du Portugal. Un match où les Allemands partiront favoris face à un Mexique qui n'aura rien à perdre.





La deuxième demi-finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 met aux prises l'Allemagne, championne du monde en titre, et le Mexique, champion de la CONCACAF. Les deux équipes sont restées invaincues durant la phase de groupes et présentent un bilan identique : deux victoires et un nul.



Dans l'histoire du tournoi les deux équipes se sont rencontrées à une seule reprise, il y a 12 ans jour pour jour et c'était la Nationale Mannschaft qui s'était imposée sur le score serré de 4-3. Une rencontre qui à l'époque comptait pour la troisième place. Cette année les joueurs de Joachim Löw partent favoris, surtout que depuis le début de la compétition le Mexique a toujours encaissé un but. Pire même ils ont toujours couru après le score, face au Portugal 2 fois, à la Nouvelle-Zélande et la Russie une fois.



L'Allemagne est en forme et n'a plus perdu de matchs depuis sa défaite en demi-finale de l'Euro 2016 face à la France. Un bilan de 10 victoires pour 3 matchs nuls. Côté mexicain, Andrés Guardado le capitaine sera suspendu pour cette demi-finale. Les hommes du sélectionneur mexicain Osorio devront donc réaliser le match parfait s'ils veulent se qualifier pour une nouvelle finale. Malgré tout le champion de la zone CONCACAF possède des éléments de qualité surtout offensivement avec Chicharito, Aquino, Herrera ou encore la famille Dos Santos composée de Jonathan et Giovanni.







Compositions d'équipes probables:

Allemagne : Marc-André ter Stegen ; Matthias Ginter, Shkodran Mustafi, Antonio Rüdiger ; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Emre Can, Jonas Hector ; Lars Stindl, Julian Draxler ; Timo Werner.



Mexique : Guillermo Ochoa ; Miguel Layún, Nestor Araujo, Hector Moreno, Oswaldo Alanís ; Jonathan Dos Santos, Hector Herrera, Luis Reyes ; Raul Jiménez, Javier Hernández, Javier Aquino.



GZ