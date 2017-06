Alexis Sanchez tient tête à la Mannschaft

L'Allemagne et le Chili n'ont pas réussi à se départager (1-1), jeudi soir lors de la Coupe des Confédérations. Stindl a répondu à Sanchez, qui avait ouvert la marque. Avec 4 points, les deux sélections se partagent la tête du groupe B.





Le papier d'avant-match

Des changements pour affronter le Chili, Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft, l'avait annoncé, c'est ce qui va se passer. "Marc-André ter Stegen sera dans les cages, nous l'avions déjà décidé il y a quelques jours," a annoncé le technicien allemand. "Kimmich, Hector, Mustafi et Draxler joueront. C'est important d'avoir une ossature, à laquelle d'autres peuvent s'ajouter. Les autres joueurs doivent aussi emmagasiner de l'expérience, afin que je puisse les juger de manière pertinente."



Le choc de ce groupe B peut paraître déséquilibré à la vue des équipes mais lorsqu'on regarde les noms sur les listes, la rencontre peut montrer que le Chili retrouve une seconde vie. Les deux équipes sont favoris après leurs victoires, le Chili contre le Cameroun (2-0) et l'Allemagne contre l'Australie (3-2).



Le Chili qui profite d'une belle génération devra montrer au champion du monde qu'elle veut gagner cette compétition. Löw ne veut pas se faire surprendre et n'a pas caché son admiration pour cette équipe en conférence de presse : "Le Chili joue de manière incroyablement flexible, comme très peu d'équipes. Presque tous les joueurs, hormis un ou deux, veulent marquer des buts. Ils se succèdent toujours les uns les autres pour s'engouffrer dans la surface. Ce sera pour nous un défi particulier".



Les 3 infos du match :

- Le duel des vainqueurs de la première journée

- L'Allemagne devrait revenir à une défense à 4, le Chili devrait commencer avec Alexis Sanchez

- L'Allemagne est invaincue en match officiel contre le Chili