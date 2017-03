Youri Djorkaeff, ambassadeur de la finale de la Coupe de la Ligue

Le Champion du Monde 98 sera l’ambassadeur de la Finale de la Coupe de la Ligue entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, samedi 1er avril.



Voici le communiqué de la LFP :

"Lyonnais de naissance, Youri Djorkaeff va retrouver Décines, la ville de son tout premier club, samedi 1er avril lors de la Finale de la Coupe de la Ligue. L'ancien attaquant des Bleus, champion du Monde 1998 et d'Europe 2000, sera l'ambassadeur de la 23e Finale entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, deux clubs où il a évolué au cours de sa grande carrière.



Le « Snake » va ainsi donner le coup d'envoi de la Finale au Parc OL et il participera également à la remise du trophée de l'homme du match à l'issue de la rencontre.

Parmi son palmarès fourni, Youri Djorkaeff (82 sélections) compte notamment une Coupe des Vainqueurs de Coupe UEFA avec le club parisien, en 1996, et une Coupe de France glanée avec le club de la Principauté (1991)."