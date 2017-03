Verratti : "Gagner pour nos supporters"

Le milieu de terrain du PSG Marco Verratti aborde avec détermination et ambition la fin de saison du club de la capitale.

"Bien sûr ! Nous n'avons que très peu de temps pour préparer un match très important comme peut l'être celui de samedi. Après, il fait partie des matches plus faciles à préparer, même si toutes les rencontres sont importantes. Celle-là peut influencer le bilan d'une saison, car c'est une finale. On va affronter une grande équipe. Face à Monaco, ce sera une très belle finale. Même si l'on n'a que peu de temps, on va bien la préparer.



Une finale, c'est toujours différent ! On est habitué à jouer ces matches car on dispute notre cinquième finale de coupes consécutive. C'est important, et nous souhaitons également remporter cette Coupe de la Ligue. Je pense que ce sera un match ouvert. L'ASM a démontré qu'elle était une grande équipe, qui enchaîne les victoires. Ils le montrent en championnat et en Champions League, face à des adversaires encore plus forts. On est content de les retrouver. C'est une belle opportunité. On fera le maximum pour gagner cette finale qui, je pense, sera un match ouvert.



Non. C'est une équipe qui se connaît très bien, avec des joueurs qui évoluent depuis longtemps ensemble. Ils ont atteint un très haut niveau cette saison. C'est bien pour le championnat de France. J'admire beaucoup les joueurs qui composent cette équipe. "