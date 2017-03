Une diffusion exceptionnelle pour la finale Monaco-Paris

C'est le choc de ce week-end en France, samedi au Parc OL, l'AS Monaco, leader de la Ligue 1, affronte le PSG, son dauphin en finale de la Coupe de la Ligue qui sera diffusée dans 149 pays.

Au total pour la rencontre, 38 diffuseurs dans le monde couvrant un total de 149 territoires.



En France la rencontre sera retransmise sur France 2 et Canal+. En Europe par BT Sport (Grande Bretagne), Mediaset Premium (Italie), Eleven Sports (Belgique, Pologne), DAZN (Allemagne) ou encore par beIN SPORTS Espagne et Turquie.



Sur le continent africain, la rencontre sera retransmise par beIN SPORTS en Afrique du Nord ainsi que Canal+ Afrique et FOX Sports pour l'Afrique Sub-saharienne. Samedi soir à Lyon, 200 journalistes seront accrédités pour l'événement avec la présence au stade de plusieurs diffuseurs internationaux. Un record pour une finale de la Coupe de la Ligue en France.