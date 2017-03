Un record d'affluence pour la finale au Parc OL

La Finale de la Coupe de la Ligue entre Monaco et le PSG de samedi soir va établir un nouveau record d'affluence pour un match de football au Parc OL. 12.000 supporters du PSG et 6000 de l'AS Monaco sont attendus à Lyon. Et 40.000 fans rhodaniens seront aussi présents.

Didier Quillot a déclaré sur le site de la LFP : "Pour la première fois de l'histoire du football français, une grande finale nationale se déroulera en province. Nous souhaitions aller à la rencontre de notre public et mettre en valeur nos stades construits pour l'Euro 2016. Nous sommes très heureux du succès populaire de cette 23e Finale. Grâce au formidable travail commercial des équipes du Parc OL, le stade sera plein et près des deux tiers du public viendra de la région Rhône-Alpes. Ce pari réussi illustre notre volonté de faire de la Coupe de la Ligue la coupe de l'innovation."