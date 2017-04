Si le PSG s'incline ce sera la fin d'un cycle, prédit Djorkaeff

L'ancien joueur de Monaco et du PSG, Youri Djorkaeff est bien placé pour évoquer la finale de la Coupe de la Ligue entre les deux clubs, il sera même l’ambassadeur de la Finale ce samedi à Lyon.



Pour le champion du monde 1998, la formation parisienne n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. "Si Paris gagne, on dira que c'est normal. Mais si le PSG perd samedi, c'est plus que la crise, c'est l'accumulation, la fin d'un cycle. L'entraîneur serait remis en cause, il y a plein de choses qui feraient que la fin de saison serait compliquée", a-t-il indiqué ce mercredi dans une interview au Parisien.