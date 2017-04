PSG - Monaco, la finale à 21h00

C'est une première dans l'histoire d'une coupe nationale en France, la finale se déroulera en dehors de Paris et sa banlieue. Le Parc OL, accueillera un choc entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin, le résultat de ce match sera un tournant pour la suite de la saison des deux équipes.

Le club de la Principauté arrivera, samedi soir, en position de favori au Parc OL pour la finale de la Coupe de la Ligue. C'est la première fois pour l'équipe de la capitale et l'arrivée de QSI à la tête du club, que le PSG ne sera pas favori lors d'une finale. Ce match est attendu comme un tournant de la saison et plus particulièrement pour les hommes d'Unai Emery qui devront absolument conserver le trophée, même si ce n'est pas la plus prestigieuse des compétitions sur le plan national, un échec face à Monaco serait vécu comme une régression par l'état-major du club et plus particulièrement du côté de Doha, qui pourrait prendre des sanctions immédiates en cas de défaite. Depuis le match du Barça, la direction du club de la capitale mise sur les trois compétitions nationales pour sauver la saison du club parisien qui est presque déjà caractérisée comme un échec par les supporters et les observateurs proches du club. Une finale à gagner pour aussi montrer que le PSG n'est pas mort et veut encore rafler l'ensemble des trophées en France cette saison. Une victoire samedi peut mettre une pression immense sur la jeunesse de la Principauté pour le sprint final qui sera déterminant dans la course au titre en Ligue 1.



Monaco n'a rien à perdre

Monaco se présentera au Parc OL comme l'équipe à abattre pour le PSG. Une équipe qui réalise une saison exceptionnelle et ce match sera le deuxième tournant après celui du match de City, pour les hommes de Leonardo Jardim dans une compétition qu'ils ont pris très au sérieux, pour enfin ramener un trophée sur le Rocher. Le club de la Principauté va disputer sa 3e Finale de Coupe la Ligue, la première depuis le titre acquis en 2003. Un match qui peut servir de rampe de lancement pour la fin du championnat, une victoire face à Paris ce samedi, pourrait marquer les esprits des amateurs de football et montrer qui est le vrai patron cette année en France. Le dernier représentant français en Ligue des Champions voudra faire forte impression et essayera de reproduire les deux prestations effectuées en championnat face au PSG cette saison pour venir vaincre le tenant du titre sur la pelouse du Parc OL.



NICOLAS PELLETIER