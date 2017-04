Nasser Al-Khelaïfi remonté à la mi-temps du match Monaco-Paris

Le Paris Saint-Germain a remporté ce week-end la Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco 4 buts à 1. Avec ce titre, les Parisiens empochent leur deuxième titre cette saison. Malgré tout, deux jours après ce succès on apprend que Nasser Al-Khelaïfi serait descendu voir l'arbitre à la mi-temps.

Le président du club de la capitale a voulu aller voir l'arbitre à la mi-temps du match entre Paris et Monaco. En cause, la décision de Franck Schneider à propos de l'action de jeu et de l'altercation entre Jemerson et Angel Di Maria. Selon un témoin, les délégués du matchs lui ont barré la route et le président du PSG n'a pu évoquer son mécontentement.



GZ