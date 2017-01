Monaco qualifié aux tirs au but

L'AS Monaco a obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le club de la Principauté a eu raison de Sochaux à Bonal (1-1, 4-3 tab). Après l'ouverture du score doubiste signée Faneva Andriatsima (17e), les Monégasques ont recollé par João Moutinho (84e) pour arracher les tirs au but. Lors de la séance fatidique, Marco Ilaimaharitra et Moussa Sao ont manqué leur tentative côté sochalien, alors que Guido Carrillo avait loupé sa balle de match. Monaco passe, comme Nancy un peu plus tôt à Nantes (2-0).