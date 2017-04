Monaco-PSG battu à l'audimat

C'est le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein... Samedi soir, la finale de la Coupe de la Ligue AS Monaco-Paris (1-4) a été largement battue à l'audimat par le concours de chant de TF1 «The Voice» qui a réuni plus de 6 millions de téléspectateurs et près de 30% de part d'audience. Mais avec 3,594 millions de téléspectateurs, France 2 s'est tout de même bien défendue en programmant la finale de la Coupe de la Ligue, captant 16% de PdA. L'année dernière, la finale de la compétition, opposant le Paris-Saint-Germain à Lille, avait été suivie par 4 millions de téléspectateurs, soit 17,9% du public. Mais cette année, la finale était co-diffusée avec Canal+. La chaîne cryptée a fédéré 893.000 téléspectateurs, soit 4% de l'ensemble du public.