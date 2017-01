Monaco ira défier Paris en finale

Monaco n'abandonne aucune épreuve. Le club de la Principauté, encore en course dans toutes les compétitions cette saison, s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant Nancy (1-0) sur un unique but marqué par Falcao. En finale, l'opposition de taille avec le Paris SG, qualifié sans trembler à Bordeaux (4-1).





Monaco s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue où il défiera le Paris Saint-Germin, triple tenant du titre, après sa victoire étriquée contre Nancy 1-0 grâce à un but plein d'opportunisme de Radamel Falcao et surtout une erreur énorme du gardien nancéien Ndy Assembe. La finale sera jouée le 1er avril au Parc OL, et sera la première de l'histoire disputée hors de la région parisienne.