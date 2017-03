Lucas sonne la mobilisation générale

Sur le site du club, Lucas a répondu aux critiques sur le PSG depuis l'élimination face aux Barça en Ligue des Champions. Il veut que les supporters se mobilisent pour soutenir l'équipe.

"On entend beaucoup de choses sur nous un peu partout, on est conscient que ce ne sera pas facile d'aller chercher les titres, mais nous en sommes capables. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans une saison et rien n'est jamais joué d'avance. Nous sommes extrêmement motivés. On sait ce que nous voulons réaliser", a-t-il ainsi affirmé sur le site du club.