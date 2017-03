Les stats de l'AS Monaco avant la finale

Le club de la Principauté va disputer sa 3ème Finale de la Coupe la Ligue une première depuis le titre de 2003.



L'histoire de l'AS Monaco en Coupe de la Ligue en stats :



59 matchs joués (2e meilleur total) 64% de qualifications (3e meilleur pourcentage)

86 buts marqués (3e meilleur total), soit 1,46 buts marqués en moyenne, dont 58% en seconde période.

57 buts encaissés (0,96 but concédé en moyenne), dont 51% en première période.

L'ASM a concédé 27% de ses buts dans le dernier quart d'heure de la première période.

L'ASM n'a concédé qu'un seul but lors de ses trois rencontres dans cette édition.

A domicile, l'ASM n'a plus concédé de but depuis 400 minutes.

L'AS Monaco reste sur sept qualifications lors de ses huit derniers matchs à domicile.

Sur ses six dernières rencontre, l'ASM a réussi quatre clean sheets.

L'ASM a signé 25 clean sheets dans la compétition, soit 42% de ses matchs.

L'ASM est restée muette à 13 reprises, soit 22% des matchs.

Les six dernières fois où l'ASM a ouvert le score, la qualification a été obtenue.



LFP