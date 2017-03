Le règne de Paris en Coupe de la Ligue

Avec son sacre l'année dernière, le PSG est devenu le 1er club a remporté trois finales de suite. Objectif samedi, confirmer ce règne !



L'histoire du PSG en coupe de la Ligue en stats :



65 matchs joués (meilleur total)

75% de qualifications (meilleur pourcentage)

118 buts marqués (meilleur total), soit 1,81 buts marqués en moyenne, dont 56% en seconde période.

58 buts encaissés (0,9 but concédé en moyenne), dont 53% en seconde période.

Le PSG a encaissé 34% de ses buts dans le dernier quart d'heure.

Le PSG n'a plus été mené au score depuis 963 minutes.

Le PSG reste sur sept victoires de suite lorsqu'il a évolué au Parc des Princes.

Le PSG a remporté ses six derniers matchs en déplacement.

Le PSG a accompli 26 clean sheets depuis la 1ère édition, soit 40% de ses matchs.

A l'inverse, le PSG n'a pas réussi à marquer au moins un but à 9 reprises, soit 14% des matchs.

Le PSG a toujours inscrit au moins un but lors de ses 15 derniers matchs.

Le PSG est le seul club à avoir dépassé la barre des 100 buts en Coupe de la Ligue (118).

Le PSG reste sur 15 victoires de suite en Coupe de la Ligue (un record).

Le PSG reste sur une série de 17 matchs sans défaite dans la compétition.

Le PSG n'a pas encaissé plus d'un but dans un même match depuis 17 rencontres (trois au Dijon FCO en novembre 2011).

Les 15 dernières fois où le PSG a ouvert le score, il a remporté la victoire.



LFP