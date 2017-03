Le duel des coachs en quelques chiffres

Leonardo Jardim et Unaï Emery participeront à leur première Finale de Coupe de la Ligue, ce samedi au Parc OL, retour en quelques chiffres sur la saison des deux coachs.



Leonardo Jardim (42 ans, Portugais)

3e saison à l'AS Monaco

48 matchs de Coupes d'Europe

32 matchs d'UEFA Champions League

106 matchs de LIGUE 1



Le Bilan en Coupe de la Ligue :

3e participation

7 matchs

5 qualifications et 2 éliminations

12 buts marqués et 5 buts encaissés



Unai Emery (45 ans, Espagnol)

1ère saison au PSG

108 matchs de Coupes d'Europe

35 matchs d'UEFA Champions League

30 matchs de Ligue 1



Le Bilan en Coupe de la Ligue :

1ère participation

3 matchs

3 qualifications

9 buts marqués et 2 buts encaissés