Julian Draxler incertain contre Metz

Le milieu argentin Javier Pastore et l'international polonais Grzegorz Krychowiak seront absents du quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Metz mercredi (21h05) au Parc des Princes. Pastore s'était blessé à un genou contre Nantes le 19 novembre et Krychowiak ressent des douleurs à un genou, a précisé Unai Emery.



Le capitaine Thiago Silva et la recrue Julian Draxler sont incertains pour la rencontre. Une décision sera prise à l'issue de l'entraînement de demain soir, a expliqué Emery.