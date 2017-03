Emery: "Nous avons eu quelques déceptions cette saison"

Retrouvez sur Sport.fr, l'ensemble des déclarations d'Unai Emery lors de la conférence de presse d'avant-match pour la finale de demain entre le PSG et Monaco au Parc OL.

"Le football va très vite. Cette équipe est habituée à surmonter les mauvais moments. Demain c'est une bonne opportunité. Même si nous avons eu quelques déceptions cette saison."



"Nous sommes habitués à jouer beaucoup de matchs, aux trêves internationales. Donc ce n'est pas une excuse, même si nous avons quelques blessés. (encore une fois, il répond à côté) Mais tous veulent jouer demain et gagner. Pour moi, Monaco c'est un bon défi. les deux maths contre Monaco, nous n'avons pas joué comme nous le voulions. Cette année, c'est la première finale. Nos supporters veulent que l'équipe remporte le trophée et voir un grand match. C'est pour ça que l'équipe est prête et très motivée."