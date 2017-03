Draxler : "Je ne pouvais pas imaginer un tel scénario"

Julian Draxler est revenu sur la "remontada" du FC Barcelone face au PSG. L'allemand est encore marqué par ce match qu'il ne pouvait pas imaginer...

"Je ne pense pas que cela puisse s'effacer. Le match aller a été incroyable, certainement le plus grand de l'histoire du club, comme j'ai pu le lire. On savait que le match retour serait très différent à Barcelone. A 3-0, on était tous très nerveux, surtout avec 90 000 personnes derrière. L'ambiance était incroyable, mais à 3-1, j'étais certain qu'on allait s'en sortir. Je savais qu'on n'était pas dans notre meilleur jour mais je ne pouvais pas imaginer un tel scénario. Seuls des joueurs comme Neymar et Messi, avec l'aide de toute cette équipe, étaient capables de marquer trois buts en huit minutes. C'est très, très dur car la Ligue des champions est quelque chose de spécial pour nous. Nous avons joué un très mauvais match, tout simplement. C'est la première chose. L'autre, c'est que Barcelone y a toujours cru et ils ont joué l'ensemble de ce match avec l'envie de marquer des buts. Et le principal problème est qu'on a joué de façon beaucoup trop défensive sans afficher vraiment la volonté d'aller inscrire des buts. C'est compliqué car, face à une équipe comme Barcelone qui passe 90 minutes à attaquer et attaquer encore, c'est très difficile de résister. On n'a pas réussi à gérer cette situation notamment en première période. On était vraiment dans un mauvais jour", a expliqué Draxler dans les colonnes du Parisien.