Bordeaux élimine Guingamp

Après Nancy et Monaco, Bordeaux a obtenu à son tour sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. A domicile, les Girondins de Jocelyn Gourvennec l'ont emporté contre Guingamp (3-2). Mené après un but de Sloan Privat (12e), le club aquitain a fait la différence grâce à François Kamano (16e) et un doublé de Gaëtan Laborde (37e, 65e). Nicolas Benezet a réduit la marque (88e). Le dernier quart de finale va opposer, à 21h05, le PSG à Metz au Parc des Princes.