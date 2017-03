Aulas : "Le PSG a beaucoup à se faire pardonner"

La finale de la Coupe de la Ligue entre Monaco et Paris étant programmée à Lyon, Jean-Michel Aulas sera bien évidemment dans les tribunes du Parc OL samedi soir pour assister à la rencontre. Il livre ses préférences sur RMC

JMA : Je vais vraiment savourer. D'une part, parce qu'on sera à Lyon. Mais aussi parce que je serai partagé et non intéressé pour la victoire finale. Même si, au fond du cœur, on a toujours un petit favori...



Je pense que Paris a beaucoup de choses à se faire pardonner. Intrinsèquement, même s'il y a beaucoup de très, très bons joueurs à Monaco, il me semble que Paris a quand même de la qualité... Je ne sais pas si tous les joueurs seront là et au plus haut niveau parce qu'il y a eu beaucoup de matches internationaux. Mais Paris a plus de choses à se faire pardonner sur ce match-là que Monaco, qui a un match de Ligue des champions qui arrive et qui est encore plus important que cette finale de la Coupe de la Ligue..