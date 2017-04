Unai Emery: "Je suis content à Paris"

Quelques jours après sa belle victoire en Coupe de la Ligue face à Monaco, le PSG retrouve la Coupe de France ce mercredi, contre Avranches. Unai Emery devrait faire tourner son effectif.

Les déclarations d'Unai Emery en conférence de Presse



Je crois que l'équipe a eu une bonne progression. J'ai parlé avec tous les joueurs aujourd'hui, j'ai parlé avec un joueur, il y a beaucoup de choses à améliorer, au club, quelque chose de tactique, technique. Beaucoup de petits détails à améliorer.



Je pense seulement à cette saison et après mon envie n'a pas changée. Je suis content ici, je vais m'améliorer, je vais grandir. Les joueurs sont professionnels. De toute façon, quand on joue avec le maillot au PSG, le plus important, c'est nous.



Je suis dans le football depuis beaucoup d'années. Je suis habitué à tous les noms de joueurs qui sortent, mais je ne vais pas m'arrêter à ça. Nous avons beaucoup de conversations avec le président, le directeur sportif, les joueurs."