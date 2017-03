Thauvin : "C’est la plus grosse que j’ai prise"

Après la défaite face à Monaco, hier en 8es de finale de la Coupe de France, Florian Thauvin est encore revenu sur la claque reçue dimanche face au PSG en Ligue 1 (1-5).

"Le match de ce week-end (contre le PSG nldr), c'était vraiment une grosse grosse claque. C'est la plus grosse que j'ai prise depuis que je joue au niveau professionnel. On avait vraiment à cœur de se racheter, de se battre, de se mettre chiffon. On est tous abattu, on est tous déçu. On a fait un bon match collectivement, tous ensemble. On s'est battu, battu, battu.



On a réussi à chaque fois à revenir au score, mais à chaque fois on a repris un but. C'est frustrant. Je ne sais même pas quoi vous dire, car je suis tellement dégoûté de ce qu'il s'est passé ce soir.



C'est dur, mais je pense que ce soir on a réagi par rapport à la défaite de ce week-end. On a réagi tous ensemble, on s'est battu, on a fait un match d'équipe, un match d'hommes. Je pense que malgré la déception des supporters ce soir, ils ont vu des mecs qui se sont battus, qui ont mouillé le maillot et c'est ce qu'ils avaient envie de voir. "