Rennes tombe sur un os

C'est Rennes qui a hérité de l'équipe qui fait peur, le Paris SG, double tenant du titre en Coupe de France, en 16e de finale, selon le tirage au sort.

Le Paris SG a fait très forte impression en humiliant 7 à 0 samedi Bastia en 32e de finale. Le match aura lieu à Rennes, qui a mis dimanche au supplice 6 à 0 la Jeanne d'Arc de Biarritz (DH, 6e division) en 32e de finale. L'autre affiche opposera l'Olympique de Marseille, vainqueur de Toulouse (2-1 après prolongation), au vainqueur de Lyon-Montpellier.



Il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui s'affronteront puisque Nantes ira à Lille, Bordeaux accueillera Dijon alors qu'Angers recevra Caen. Les matches auront lieu le 31 janvier ou le 1er février. Le Petit Poucet de la compétition, Le Poiré-sur-Vie, club de DH, accueillera Strasbourg.



Tirage au sort des 16es de finale

US Quevilly Rouen Métropole (National) - GS Marseille Consolat (National)

Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA) - AS de Prix-lès-Mézières (CFA 2) ou Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)

Vendée Le Poiré-sur-Vie Football (DH) - RC Strasbourg Alsace (L2)

Olympique de Marseille (L1) - Olympique Lyonnais (L1) ou Montpellier Hérault SC (L1)

Stade Rennais FC (L1) - Paris Saint-Germain (L1)

Sarreguemines FC (CFA 2) - Chamois Niortais FC (L2)

CA Bastia (National) - AS Nancy-Lorraine (L1)

Vendée les Herbiers Football (National) - EA Guingamp (L1)

LOSC (L1) - FC Nantes (L1)

La Berrichonne de Châteauroux (National) - FC Lorient (L1)

US Avranches MSM (National) - Fleury 91 FC (CFA) ou Stade Brestois 29 (L2)

Girondins de Bordeaux (L1) - Dijon FCO (L1)

Bergerac Périgord FC (CFA) - RC Lens (L2)

AJ Auxerre (L2) - AS Saint-Etienne (L1)

FC Luneville (CFA 2) ou FC Chambly Thelle (National) - AS Monaco (L1)

Angers SCO (L1) - Stade Malherbe de Caen (L1)