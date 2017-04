Paris doit éviter le débarquement en Normandie

Ce soir (21h05) le Paris Saint-Germain se déplace au stade Michel-D’Ornano de Caen, pour y affronter Avranches, club de National. Ce quart de finale de la Coupe de France, quelques jours après la victoire en finale de la Coupe de la Ligue doit permettre aux joueurs de Paris, de confirmer la bonne forme du moment et éviter le crash.

L'US Avranches-Mont-Saint-Michel affronte ce soir la plus grande montagne de son existence, le Paris Saint-Germain. Un PSG victorieux face à Monaco samedi et qui a parfaitement lancé son sprint final dans l'optique de réaliser un nouveau triplé cette saison. Pour cela il faudra aller chercher le club de la Principauté en Ligue 1 et surmonter le défi Normand ce soir. Ce match ne sera pas une partie de plaisir, Avranches se prépare depuis plusieurs semaines à recevoir le géant parisien et veut réaliser l'exploit d'éliminer le tenant du titre. Mais si le club de la capitale met la même intensité face à Avranches que contre Monaco, en finale, cela pourrait faire quelques dégâts en Normandie.



Pour cette rencontre, Unai Emery va procéder à quelques changements par rapport au onze qui a débuté samedi face à Monaco. Dans les buts Areola devrait être titulaire pour laisser un peu de repos à Kevin Trapp. Les plus grosses surprises seront visibles à la pointe de l'attaque du PSG, avec la titularisation d'un trio inédit, Guedes - Ben Arfa - Lucas. Pour rappel, Unai Emery fait le déplacement sans Thiago Silva, Marquinhos et Krychowiak, blessés. Un match pour permettre aux remplaçants d'avoir du temps de jeu comme l'a demandé Hatem Ben Arfa dans sa vidéo et montrer qu'ils peuvent faire le travail avec la manière. Pas le droit à l'erreur sur la pelouse du stade Michel-D'Ornano pour les Parisiens, après l'échec au Camp Nou, une défaite ce soir sonnerait comme une déflagration immense dans le club de la capitale et presque la fin de l'ère Unai Emery au PSG. Il faut que les Parisiens arrivent à capitaliser sur le succès de samedi. Après avoir éliminé Niort au tour précédent, le PSG doit reproduire la même prestation face à Avranches.



Le beau geste du PSG

Le club parisien a fait un très beau geste envers l'équipe de National en abandonnant sa part de la recette billetterie du match. "C'est classe ! On sait déjà ce qu'on va en faire : agrandissement du siège du stade et construction d'une deuxième tribune", a expliqué Gilbert Guérin, président d'Avranches dans les colonnes de L'Équipe.



Les compos probables

Avranches : Beuve - Clauss, Michel, Derrien, Le Joncour, Fofana - Benet, Guyonnet, Boateng - Mayulu, Thiaré.

Paris SG : Areola - Meunier, Aurier, Kimpembe, Maxwell - Pastore, Rabiot, Matuidi - Guedes, Ben Arfa, Lucas.



