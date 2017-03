Niort - PSG en direct

Le douzième de la Ligue 2, Niort, reçoit le Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Coupe de France. Un match avec plusieurs absents du côté parisien qui devra reproduire la prestation de dimanche pour affirmer ses ambitions dans la compétition.





C'est peut-être un match piège pour les joueurs d'Unai Emery, ce soir face à Niort. Le douzième de la Ligue 2 voudra absolument réaliser l'exploit de battre Paris, Niort s'apprête à disputer le plus gros match de sa saison face au tombeur du Barça et de l'OM. Le PSG sera privé de plusieurs joueurs importants de l'effectif, Thiago Motta est forfait comme pour le match contre Marseille, dimanche. Mais l'entraîneur du PSG a également ajouté quatre autres absents importants, ce mardi en conférence de presse : Adrien Rabiot, Marco Verratti, Hatem Ben Arfa et Angel Di Maria.



En face Niort a mal préparé son match avec une défaite face au Red Star (2-3), vendredi pour le compte de la 26ème journée de Ligue 2. Denis Renaud est pourtant apparu serein en conférence de presse d'avant-match : "Ce qui nous intéresse, c'est de trouver des axes de travail pour exister dans cette rencontre, explique-t-il. Paris a réalisé un gros match hier, mais ce n'est pas une surprise. Le groupe est serein, on va se mettre au vert, profiter, être ensemble. Pas de pression, juste de l'envie et de l'excitation. Tout est possible sur une rencontre. On veut faire un gros match devant notre public."