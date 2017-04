Monaco osera-t-il envoyer la CFA face au PSG ?

Sidibé et Mendy seront absents pour le match de Coupe de France face à Paris, mercredi. Leur entraîneur va intégrer des joueurs de la CFA dans le groupe.



"Avec seulement deux jours de récupération, nous n'avons pas le choix, a précisé l'entraîneur portugais. On va utiliser les joueurs qui ont peu joué et les joueurs de la CFA. Tous les titulaires du dernier match de la CFA seront là à l'entraînement. On va regarder s'ils sont prêts."





💬@leonardojjardim : "Il y a de la fatigue mentale aussi. Ns ns sommes couchés à 4h, entrainement à 16h30, nous repartons demain..." #PSGASM pic.twitter.com/uWDeLfdKUy — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 24 avril 2017