Marseille et Lyon rejoignent Paris et Monaco en 16e

Sur la pelouse très grasse du Stadium de Toulouse, l'Olympique de Marseille est parvenu à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France en prolongations (1-2 a.p.). Cabella avait ouvert la marque en début de seconde période pour les Phocéens, mais Durmaz avait égalisé et envoyé les deux équipes en prolongations. Et c'est à nouveau Cabella qui a marqué lors de cette dernière. Lorient a créé la surprise en éliminant Nice (2-1) qui avait pourtant ouvert la marque. Lyon a étrillé Montpellier (5-0) lors de la dernière affiche.

Alexandre Lacazette (4e), Mouctar Diakhaby (9e), Nabil Fekir (42e) et Maxwel Cornet (71e, 74e) ont inscrit les buts de cette large victoire.













































Rennes tombe sur un os