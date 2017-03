Marseille doit réagir face à Monaco

C'est le choc de ces 8es de finale de la Coupe de France, ce soir (21h05), l'Olympique de Marseille reçoit le leader de la Ligue 1, l'AS Monaco. Trois jours après la claque reçue face au PSG, l'OM doit rebondir.

La déroute face au PSG a mis l'OM dans le doute. Ce soir, face à Monaco, l'OM doit lever ces doutes pour repartir vers l'avant et affirmer ses ambitions dans cette compétition qui devient presque un objectif capital pour le club phocéen. Rudi Garcia était très énervé hier en conférence de presse et n'a pas caché son envie de réaliser le match parfait face au leader de la Ligue 1. Il ne l'avait pas fait avant Paris, les Marseillais ont pas échappé cette fois à la mise au vert d'avant-match. Il faut mobiliser les troupes du côté de Marseille et une victoire ce soir effacerait presque les doutes d'après classico. Pour ce match Rudi Garcia, devra faire sans Evra et Sanson, forfaits. Alors que Zinedine Machach et Bouna Sarr font leur retour dans le groupe.



Monaco, doit faire avec un calendrier très chargé en ce début d'année, le club de la Principauté est présent sur l'ensemble des tableaux. Ce soir face à Marseille Leonardo Jardim sera obligé de faire tourner son effectif, quelques éléments principaux sont absents comme Subasic, Glik ou encore Falcao. En revanche, Jardim récupère Raggi et Mendy de retour de suspension.



Devant les 25 000 courageux, Marseille devra absolument relever la tête face à un Monaco diminué pour pourvoir chasser les doutes et éviter une nouvelle humiliation au Vélodrome.





OLYMPIQUE DE MARSEILLE - AS MONACO : Compos probables



OM : Pelé - Sakai, Fanni (C), Sertic, Rolando, Bedimo - Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Njie, Payet.



ASM : De Sanctis - A.Touré, Raggi (C), Jemerson, Jorge - Dirar, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Mbappé.