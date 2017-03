Lille, dernier qualifié pour les quarts

Lille est le dernier club à obtenir son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le LOSC de Franck Passi a pris le meilleur sur Bergerac (2-1), pensionnaire de CFA, grâce à des buts de Rony Lopes (71e) et Eder (94e). Au prochain tour, la formation nordiste se rendra à Monaco. Pour rappel, Avranches accueillera le PSG, Bordeaux se rendra à Angers et le petit poucet Fréjus Saint-Raphaël (CFA) recevra Guingamp.







Et voilà le tirage au sort complet des 1/4! Plus qu'une seule interrogation:

Qui de Bergerac ou de Lille affrontera Monaco? Réponse demain!😉 pic.twitter.com/8dAsUfFn34 — Coupe de France (@coupedefrance) 1 mars 2017





Actuellement 15ème avec seulement 29 points, le club nordiste n'a pas le droit à l'erreur ce soir du côté de Bergerac. Les Dogues devront se méfier d'une équipe en bonne forme qui pointe pour le moment à la troisième place du championnat de CFA (4ème division française). Un match piège par excellence pour les hommes de Franck Passi, le nouvel entraîneur lillois.





Bergerac, le petit poucet 2017 ?



Piège, car la Coupe de France nous livre chaque année son petit poucet. Et cette fois, ça pourrait bien être le club du Périgord. Vainqueurs au tour précédent du RC Lens, club de Ligue 2, les hommes de Fabien Pujo auront à coeur de confirmer sur cette lancée et accrocher à leur tableau de chasse un club de l'élite.



Méfiance donc pour le LOSC. Coup d'envoi ce soir à 21h devant plus de 5 000 personnes sur la pelouse du stade Moueix de Libourne.



Grégory Zerbone