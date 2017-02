Les nouvelles ambitions des girondins

Les Girondins devront confirmer leur belle période en s’imposant ce soir, à la maison, contre Lorient dernier de la Ligue 1, en huitièmes de finale de la Coupe de France (21h).



C'est l'équipe en forme de ce début d'année 2017, avec 12 matches en 2017, toutes compétitions confondues, Bordeaux a déjà conquis huit victoires et reste sur un très beau match samedi du côté de Lille (2-3). Ce soir face à Lorient, Bordeaux devra confirmer sa bonne forme actuelle dans un Matmut Atlantique qui devrait sonner très creux.

La raison de cette bonne forme ? Gourvennec a trouvé son équipe type de la saison, Carrasso dans le but, une défense central avec Pallois et Jovanovic entouré de Contento et Gajic à droite. Un milieu composé de Sankharé-Toulalan-Vada puis la triplette offensive : Kamano-Laborde-Malcolm. Ce soir face à Lorient, le technicien girondins devra faire sans Youssouf Sabaly et Maxime Poundjé. Diego Rolan, lui, est rétabli pour participer au huitième de finale de la Coupe de France. Cette compétition, pour Bordeaux, est aussi le chemin le plus rapide pour accéder à une coupe européenne en fin de saison et cela passe obligatoirement par le match piège de ce soir et une victoire face au FC Lorient.



En face une équipe de Lorient qui coule doucement vers la Ligue 2, après sa nouvelle défaite ce week-end face à Rennes (0-1). Une défaite dans le derby de Bretagne qui enfonce les merlus qui devront réagir dans cette compétition pour sauver la saison. Bernard Casoni a communiqué un groupe de 18 joueurs pour le déplacement à Bordeaux. Et devra faire sans Mesloub, Barthelmé, Koffi, Peybernes, Mvuemba et Paye, tous blessés. Alors que, Jérémie Aliadière, absent depuis le 11 février, fait partie du groupe qui se déplacera au Matmut Atlantique.