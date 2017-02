Les déclarations avant le choc

Retrouvez sur Sport.fr les déclarations des deux entraîneurs de l'OM et de l'AS Monaco avant le choc des 8es de finale de la Coupe de France demain à l'Orange Vélodrome.

Les déclarations du coach de l'OM avant le match de demain face à Monaco :



"Quand on prend 5 buts à domicile, on attend de la fierté, de l'amour-propre.



Ce pépin, il le traîne depuis qu'il est arrivé mais ça ne l'a pas empêché de bien jouer des matchs. Il faut solutionner ce problème. Je pense qu'il a une petite déchirure aux ischio jambiers. Morgan est fortement incertain. C'est pour ça qu'il n'a pas débuté ni joué contre Paris. Quand un joueur vous dit qu'il est prêt à jouer, il faut leur faire confiance.



On avait beaucoup d'attentes. On l'a abordé humblement, on savait que le PSG était plus fort et qu'on avait beaucoup de chances de le perdre. Ce qui n'est pas admissible, c'est de perdre sur ce score. Ce n'est pas une question de tactique, de stratégie, mais de mental, d'avoir onze lions sur le terrain. Il faut progresser dans ce domaine.



Avoir pris deux buts en 15 minutes sur les coups de pied arrêtés et le jeu entre les lignes et, surtout, à 2-0 ne pas avoir une réaction plus importante. Il faudra que ce groupe soit capable de revenir dans le match. L'histoire de la saison montre ça.



Le groupe je n'en sais rien, mais le coach est enragé. Il faut raison garder et mettre cette rage sur le terrain demain soir. Ça permet de se racheter. Rien n'effacera la lourde défaite mais on peut l'atténuer en se qualifiant. Ce serait un exploit. C'est bien beau de parler, maintenant j'attends des réponses sur le terrain. "





Les déclarations du coach de l'AS Monaco avant le match de demain face à Marseille :



"La défense de l'OM ? L'attaque comme la défense c'est la responsabilité de tout le groupe. Je regarde le foot d'une façon globale. Ce n'est jamais la faute d'une seule ligne sur le terrain. Contre Marseille, ce sera un autre match. Ce n'est pas le championnat. Pour l'OM, ce sera un match important, une option pour jouer la Coupe d'Europe. Quand tu entraînes une équipe comme Monaco, tu ne veux pas abandonner une compétition.



La blessure de Gabriel a réduit nos solutions. Carrillo n'est pas à 100%. Il ne sera pas apte pour Marseille. Nous sommes un peu limite physiquement. Il faudra faire de la gestion pour ne pas casser les joueurs. Nous sommes l'équipe d'Europe qui a joué le plus. La fatigue ce n'est pas comme sur la playstation. Les joueurs ne sont pas verts ou rouges. Chacun réagit différemment. Mon fils quand il joue à FIFA, il fait sortir le joueur rouge et entrer un joueur vert. Mais le foot ce n'est pas ça.



C'est une opportunité pour certains joueurs de gagner du rythme, de se montrer. Pour Raggi par exemple, c'est une bonne occasion pour gagner en rythme. Il n'a pas beaucoup joué mais il en est déjà à 25 matchs Comme Glik c'est un joueur d'impact physique. Mais il peut également donner des solutions sur le côté. C'est important pour un coach de pouvoir compter sur cette polyvalence et sur son excellente mentalité. On a besoin de garder un groupe solide, bien physiquement. Certains joueurs savent qu'ils sont ici pour solidifier le projet monégasque. D'autres savent qu'ils sont là pour progresser. D'autres encore pour la performance. Chaque joueur connait son rôle."



